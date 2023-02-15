ВОЙНА В Украине рф стянула в Украину 97% своей армии – Минобороны Британии

2023-02-15 16:00

Максимальная концентрация сил дает оккупантам лишь медленное продвижение в стиле Первой Мировой войны.

Россия задействовала в войне против Украины около 97% своей армии, но даже этого недостаточно, чтобы прорвать украинскую оборону. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4.

По его словам, наступательная стратегия Москвы предусматривала максимальную концентрацию усилий с целью "пробить" оборону Украины. Однако максимум, чего добилось российское командование – это очень медленное продвижение вперед.

"То, что делает Россия, пытаясь продвигаться вперед, она делает почти на уровне Первой мировой войны, с уровнем истощения и с показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами", - отметил Уоллес.

Он подчеркнул, что все эти скромные успехи на поле боя были достигнуты огромными усилиями для оккупантов.

"По нашим оценкам, 97% российской армии – всей российской армии – находится в Украине", – заявил Уоллес.

Британский министр подчеркнул, что Запад укрепляет собственную безопасность тем, что помогает Украине победить Россию.

"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень, очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы", – сказал он.

По его словам, самым непонятным во всем происходящем остается ситуация с руководством России, которое либо "оторвано от реальности", либо "не считается с человеческими жизнями".

Война в Украине – последние новости

По мнению военного эксперта Олега Жданова, кульминация нового наступления России состоится в марте. После этого война не закончится, но сил на второе такое наступление у оккупантов больше не будет.

Ухудшению стратегической ситуации для РФ способствует и резкое падение военного производства в России. Такие данные есть у британской разведки.

Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас в боях на Донбассе происходит беспрецедентное уничтожение потенциала России. Оккупанты уже не смогут его восстановить, отметил он.