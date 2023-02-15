ВОЙНА В Украине роССияне пытаются окружить Авдеевку с юга - ГВА

2023-02-15 19:30

Оккупанты не отказались от своих планов по окружению этого населенного пункта, отметил Виталий Барабаш.

Российские захватчики не отказались от планов взять Авдеевку в Донецкой области в кольцо. С этой целью они бросили силы на Водяное, Опытное и Невельское. Об этом в эфире телеканала Київ заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Соответствующее видео телеканал выложил на своем Telegram-канале в среду, 15 февраля.

"Если смотреть южнее города, то они не оставляют попыток окружить Авдеевку. Они бросили силы на Водяное, Опытное, Невельское. Это направление окружить город с юга", - рассказал чиновник.

Он отметил, что авдеевское направление "в очередной раз разгорается".

"Это видно и по сводкам Генерального штаба, и мы это чувствуем на себе. Пару дней немного тише стало в городе, но это не значит, что все утихло. Просто враг переместился на линию обороны вокруг города", - резюмировал Барабаш.