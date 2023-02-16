ВОЙНА В Украине лукашенко заговорил о мире в Украине и обвинил западные страны в эскалации

2023-02-16 18:30

 

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал закончить войну в Украине и начать "говорить о мире". Он также обвинил Запад в эскалации и заявил, что США не хотят дипломатического урегулирования.

Как передает издание Belta, Лукашенко в свежем комментарии сказал: "Но вы же этого не хотите (Запад. — прим.). Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет. Вы этого не хотите. И я даже не скажу вы — Европа к этому готова, она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят".

При этом Лукашенко ничего не сказал об активизации наступательных действиях со стороны России и деоккупации территории. Он высказался в духе кремлевской пропаганды, мол, государство-агрессор готово к дипломатическим беседам, а вот Запад препятствует заключению соглашения.

Переговоры Украины и России: актуальная информация

Как сообщило издание "Медуза" в своем расследовании со ссылкой на источники в двух странах, сейчас дипломатия свелась к обсуждениям обменов пленными и локальных вопросов, например, деталей зерновой сделки.

Ранее похожей информацией делились журналисты The Wall Street Journal. В материале издания говорилось, что роль российского олигарха Романа Абрамовича, как посредника, ослабла. РФ требует признания оккупированных территорий частью государства-агрессора, а Украина собирается освободить все захваченные земли.

В МИД России 11 февраля заявили о готовности к переговорам. Но они якобы должны проходить без предварительных условий и "на основе той реальности, которая существует". На это в ОПУ ответили, что пока войска РФ находятся на территории Украины, переговоры невозможны.

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о потенциальном окончании войны после встречи с Путиным: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России".

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