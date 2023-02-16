ВОЙНА В Украине Блинкен считает, что попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для путина, - Politico

2023-02-16 19:00

Попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для российского диктатора Путина, которая может привести к более широкому ответу России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре по Zoom с группой экспертов.

Комментарии Блинкена прозвучали после того, как кто-то во время частного разговора спросил, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель возвращения территории, захваченной россиянами.

По словам четырех человек, осведомленных о ситуации, Блинкен заявил, что США не поощряют Украину вернуть оккупированный Крым, но это решение исключительно за Киеву. Администрация США сосредоточена на том, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, преимущественно на востоке.

"Эта оценка перекликается с комментариями официальных лиц Пентагона в течение последних недель, которые говорили об ожесточенной борьбе, которая все еще идет на Донбассе и на юге страны, и которые подвергли сомнению способность Украины захватить Крым в ближайшем будущем", - пишет Politico.

Собеседники издания отметили, что Блинкен создал впечатление, что США пока не считают мудрым шагом пойти в наступление для деоккупации Крыма. В то же время они подчеркнули, что Блинкен не сказал эти слова прямо.

Два других источника не восприняли комментарии Блинкена таким образом, отмечает издание.

"Госсекретарь отметил, что решение о том, что они пытаются захватить силой, решают исключительно украинцы, а не Америка. Это дало им понять, что Блинкен более открыт для потенциальной битвы Украины за Крым", - отмечают авторы материала.

"В общем, сообщение заключается в том, что существует большая неопределенность относительно того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон достичь больших успехов", - отметил один из собеседников издания.

Politico также отмечает, что Государственный департамент отказался комментировать звонок в Zoom, как и другие разговоры Блинкена с экспертами.