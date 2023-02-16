ВОЙНА В Украине рф пытается взять Бахмут к 24 февраля - Данилов

2023-02-16 21:00

Город на Донетчине обещали "подарить" Владимиру Путину ко дню его рождения 7 октября, но этого не произошло.

Российские войска пытаются взять под контроль Бахмут в Донецкой области к годовщине войны 24 февраля, так как РФ живет датами. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС, которое было опубликовано 16 февраля.

"Этот город обещали подарить (президенту РФ Владимиру) Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия - это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение", - подчеркнул он.

Также Данилов прокомментировал прогнозы подготовки Россией нового большого наступления в Украине.

Глава СНБО отметил, что наступление России началось еще 24 февраля 2022 и с тех пор не прекращалось, но признал, что сейчас началась активизация боевых действий на Донбассе.

"Активизация действий идет, идет определенный промежуток времени. Они пробуют нащупать слабые места в нашей обороне, они сейчас сконцентрировали на территории Донецкой области, где Бахмут, множество военных, оружия", - указал он.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои и враг несет значительные потери.