Экономика В Украине легализовали электронные деньги - счета электронных кошельков приравнены к банковским

2023-02-17 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков.

Как отмечается в законе, платить налоги и коммунальные платежи можно будет электронными деньгами, но есть один нюанс.

Это можно будет делать только после завершения/отмены режима военного положения, поскольку на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено.

Согласно пояснительной записке, депутаты предусмотрели возможность уплаты электронными деньгами налогов и сборов, коммунальных услуг; осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III групп.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Экономика"

Украина допустит частных инвесторов к добыче титана, урана, ванадия, лития, титана и соли

2023-02-17 12:29

В Украине легализовали электронные деньги - счета электронных кошельков приравнены к банковским

2023-02-17 08:26

В Украине обновили перечень банков, через которые производится выплата пенсий и пособий

2023-02-10 16:31

Власти Норвегии выделят Украине более 7 млрд долларов финансовой помощи

2023-02-08 10:29
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Украина допустит частных инвесторов к добыче титана, урана, ванадия, лития, титана и соли 2023-02-17 12:29
В Украине легализовали электронные деньги - счета электронных кошельков приравнены к банковским 2023-02-17 08:26
В Украине обновили перечень банков, через которые производится выплата пенсий и пособий 2023-02-10 16:31
Власти Норвегии выделят Украине более 7 млрд долларов финансовой помощи 2023-02-08 10:29