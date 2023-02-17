Экономика В Украине легализовали электронные деньги - счета электронных кошельков приравнены к банковским

2023-02-17 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков.

Как отмечается в законе, платить налоги и коммунальные платежи можно будет электронными деньгами, но есть один нюанс.

Это можно будет делать только после завершения/отмены режима военного положения, поскольку на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено.

Согласно пояснительной записке, депутаты предусмотрели возможность уплаты электронными деньгами налогов и сборов, коммунальных услуг; осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III групп.