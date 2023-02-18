ВОЙНА В Украине Уоллес: "большое" наступление роCCии - это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней на "метры", а не километры

2023-02-18 18:00

Армия рф терпит огромные потери в Украине и не демонстрирует никаких признаков того, что усовершенствовала свою тактику, продолжая забрасывать украинские позиции "пушечным мясом".

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервьюFinancial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля.

Как заявил британский глава обороны, несмотря на опасения, что российская федерация может начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, нет никаких свидетельств обширного сосредоточения российских сил, подобного тому, которое было 24 февраля 2022 года.

Уоллес подчеркнул, что наибольшее достижение россии – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.

"На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, великого российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", – сказал Уоллес.

При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желание отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".

Несмотря на эти потери, нет никаких признаков того, что российская армия изменила подход к "мясорубке", отметил Воллес. Он привел пример, когда 3000 окупантов погибли во время трехдневной атаки на прошлой неделе на город Угледар на юге Украины.

"Российских новобранцев до сих пор запихивают в мясорубку. И я не уверен, что это приемлемо, даже для России, потому что 180 000 человек имеют жен, матерей, сестер и друзей, и становится невозможно скрыть масштабы этих потерь от россиян", – сказал Уоллес.

Воллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.

Среди западных союзников Киева также произошло изменение отношения к военной помощи. В это время в прошлом году, по словам Воллеса, дискутировали, отправлять ли в Украину противотанковые ракеты. В настоящее время отправляют западные основные боевые танки.

"Что изменилось, то это то, что США решили быть более настойчивыми", – сказал Уоллес, указывая на почти 8 миллиардов долларов военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву в этом году.