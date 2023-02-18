ВОЙНА В Украине Поставки оружия ускоряют вывод роССийских войск из Украины — Шольц

2023-02-18 15:00

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия Украине не продлевают войну, а наоборот — ускоряют вывод российских войск из оккупированных территорий.

Об этом сообщает Spiegel.

«Не наши поставки оружия продлевают войну. Верно обратное… Чем раньше президент путин осознает, что он не достигает своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны, вывод российских захватных войск», — сказал Шольц.

Канцлер Олаф Шольц призвал союзников как можно быстрее поставить боевые танки Украины. Он заявил, что Германия будет способствовать этому.

По словам Шольца, Германия поможет союзникам предоставляя им логистику, пополняя запасы и обучая украинских солдат.

«Для меня это пример того, какого лидерства люди могут ждать от Германии», — добавил канцлер.