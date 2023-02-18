ВОЙНА В Украине Бои за Бахмут: воины ССО мощно разгромили штурмовую группу оккупантов

2023-02-18 17:00

 

Под Бахмутом воины Сил специальных операций мощно отработали по группе оккупантов, пытавшихся накопиться на передовых рубежах своей обороны для штурма украинских позиций.

Как отметили в пресс-службе ССО, эта попытка захватчиков оказалась тщетной. Их заметили и разгромили.

"Во время ведения разведки на Бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение врага. И удачно отработали по противнику. В результате было уничтожено по меньшей мере 7 российских оккупантов. Среди них: пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся потери противник отошел", - говорится в сообщении.

 

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