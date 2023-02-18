ВОЙНА В Украине Италия одобрила шестой пакет помощи Украине

2023-02-18 13:00

 

Правительство Италии утвердило шестой пакет помощи Украине, которая борется против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что Италия одобрила еще один пакет помощи Украине. Он добавил, что хотя седьмой пакет помощи пока не планируется, но если бы он готовился, партия "Вперед, Италия", координатором которой является Таяни, проголосовала бы за него.

"Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев. Нужно сделать все, чтобы окончательным решением не стала капитуляция россиянам", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердила намерение передать Украине системы ПВО SAMP-T вместе с Францией. Украинские военные уже отправились на учебу.

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