ВОЙНА В Украине "Займите сторону Украины". Германия призвала другие страны дать боеприпасы для Gepard

2023-02-19 11:00

 

Германия призывает страны, имеющие боеприпасы к зенитным самоходным установкам Gepard, предоставить их Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"У нас не было таких запасов боеприпасов, поскольку мы думали, что все - война в Европе закончилась", – сказала она.

Бербок отметила, что Германия возобновляет производство боеприпасов и надеется восполнить этот пробел до июня-июля.

По ее словам, есть несколько стран, у которых есть запасы таких боеприпасов. Германия призывает осуществить их поставки в Украину.

"В случае, когда видна справедливость и несправедливость, агрессора и жертва, нейтралитет не является вариантом. Пожалуйста, займите сторону Украины и сторону гуманитарного и международного права. И это также предполагает поставки боеприпасов, чтобы Украина могла защищать себя", - сказала Бербок.

Напомним, что вицеканцлер Германии Роберт Хабек выразил недоумение, что правительство Швейцарии не согласилось передать Украине боеприпасы для зенитной установки Gepard.

Также появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.

Министерство обороны Германии поручило германскому заводу поставить 300 тысяч снарядов для зениток Gepard.

subscriber subscriber

Еще по теме

Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16, - Politico

2023-02-18 11:00

лукашенко заговорил о мире в Украине и обвинил западные страны в эскалации

2023-02-16 18:30

США закупает артиллерийские боеприпасы для Украины на $522 млн - контракты уже подписаны

2023-02-15 12:28

Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

2023-02-14 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Из-за путинского бронепоезда в рф остановилась железнодорожная ветка - СМИ

2023-02-19 15:00

Байден во время визита в Польшу выступит с обращением к путину и роССиянам — Белый дом

2023-02-19 14:00

Британия первой передаст ВСУ дальнобойное оружие: Сунак призвал удвоить помощь

2023-02-19 13:00

роССия продолжает импортировать китайские дроны для войны в Украине - WSJ

2023-02-19 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Из-за путинского бронепоезда в рф остановилась железнодорожная ветка - СМИ 2023-02-19 15:00
Байден во время визита в Польшу выступит с обращением к путину и роССиянам — Белый дом 2023-02-19 14:00
Британия первой передаст ВСУ дальнобойное оружие: Сунак призвал удвоить помощь 2023-02-19 13:00
роССия продолжает импортировать китайские дроны для войны в Украине - WSJ 2023-02-19 12:00