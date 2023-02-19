ВОЙНА В Украине Британия первой передаст ВСУ дальнобойное оружие: Сунак призвал удвоить помощь

2023-02-19 13:00

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие.

"Каждый уходящий день российские силы причиняют еще больше боли и страданий. Единственный способ, чтобы изменить это для Украины, - это победить. Поэтому нам нужна военная стратегия, чтобы Украина получила решающее преимущество на поле боя для победы в войне, и политическая стратегия, чтобы выиграть мир", - подчеркнул он.

При этом, как сказал Сунак, для победы в войне Украине необходимо больше артиллерии, бронетехники и систем противовоздушной обороны.

"Поэтому, сейчас настал момент удвоить нашу военную поддержку", - подчеркнул Сунак.

Как сказал британский премьер, когда президент РФ Владимир Путин начал войну, он пошел на риск, что решимость стран Запада ослабнет.

"Даже сейчас он делает ставку, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он неправ, тогда, и мы докажем, что он неправ, сейчас. Вместе мы доставим так много вооружения в следующие несколько месяцев, как за весь 2022-й год", - сказал Сунак.

Также он добавил, что вместе надо защитить украинские города "щитом" от российских бомб и иранских дронов.

"И именно поэтому Соединенное Королевство станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. И именно поэтому мы работаем с нашими союзниками, чтобы предоставить Украине наиболее передовые системы противовоздушной обороны и построить воздушные силы, которые нужны им для защиты их государства", - подчеркнул Сунак.

Также он сказал, что Британия готова помочь любой стране предоставить Украине самолеты, которые последняя может применять уже сейчас.

"Мы должны также обучать украинских пилотов применять наиболее современные реактивные самолеты. Это то, что Британия делает, чтобы Украина имела возможности защищать свою безопасность на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Сунак.

Гарантии безопасности для Украины - что заявил Сунак в Мюнхене

Отдельно Риши Сунак выступил за разработку гарантий безопасности для Украины: "Договоры и соглашения в период после завершения "холодной войны" подвели Украину. Поэтому, нам нужны новые рамки для ее долгосрочной безопасности".

Он подчеркнул, что Россия совершала нарушения за нарушением против страны, которая не были частью коллективной безопасности НАТО: "Ответ международного сообщества не был достаточно сильным".

"Как сказал Йенс Столтнберг, Украина станет членом НАТО. Но до тех пор, пока это произойдет, мы должны сделать больше, чтобы усилить долгосрочную безопасность Украины", - подчеркнул Сунак.

В этой связи, он сказал, что надо предоставить Украине "передовые военные способности", которые соответствуют стандартам НАТО и которые нужны для будущего Украины.

"И мы должны продемонстрировать, что будем оставаться на ее стороне, и что готовы и способны помочь украинцам защищать их страну снова и снова. Украина заслуживает на гарантии такой поддержки", - подчеркнул Сунак.

Как отметил премьер Британии перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится в июне, будут собраны союзники и друзья для начала разработки этих долгосрочных гарантий.

"И наша цель должна быть такой, чтобы выработать новый устав в Вильнюсе, чтобы помочь защитить Украину от будущей российской агрессии", - подчеркнул Сунак.

Дальнобойное оружие для Украины - что сообщалось

8 февраля Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что по вопросу предоставления Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

9 февраля Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что удалось приблизиться "именно к решению относительно дальнобойного оружия".