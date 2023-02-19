ВОЙНА В Украине Байден во время визита в Польшу выступит с обращением к путину и роССиянам — Белый дом

2023-02-19 14:00

 

Президент США Джо Байден совершит официальный визит в Польшу во вторник, 21 февраля. Ожидается, что там он выступит с обращением к россиянам и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Такое заявление сделал спикер Совета безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщил пресс-служба Белого дома.

"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, найдут отклик у наших союзников и партнеров. И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к русскому народу", – сказал Кирби.

Он добавил, что Байден не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки и не планирует посещать Украину, чего он не делал с начала широкомасштабной войны из-за усиленной безопасности вокруг президента США.

В то же время, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить "коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО".

Он также проведет переговоры с лидерами НАТО из так называемой бухарестской девятки (B-9), стран на самом восточном фланге НАТО, в которые входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

 

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