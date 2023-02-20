ВОЙНА В Украине Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 150 тысячам

2023-02-20 11:33

С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 143 680 человек (+820 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены: