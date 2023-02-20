Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 150 тысячам
2023-02-20 11:33
С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 143 680 человек (+820 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 3316 (+6) танков
- 6553 (+8) боевых бронированных машины
- 2334 (+7) артиллерийских системы
- 471 (+2) реактивная система залпового огня
- 243 средства ПВО
- 299 (+1) самолетов
- 287 вертолетов
- 2018 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 873 крылатые ракеты
- 18 кораблей/катеров
- 5209 (+13) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 225 (+1) единиц специальной техники
- 1 крымский мост