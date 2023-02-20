ВОЙНА В Украине Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 150 тысячам

2023-02-20 11:33

С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 143 680 человек (+820 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 3316 (+6) танков
  • 6553 (+8) боевых бронированных машины
  • 2334 (+7) артиллерийских системы
  • 471 (+2) реактивная система залпового огня
  • 243  средства ПВО
  • 299 (+1) самолетов
  • 287  вертолетов
  • 2018 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 873 крылатые ракеты
  • 18  кораблей/катеров
  • 5209 (+13) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 225 (+1) единиц специальной техники
  • 1 крымский мост

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