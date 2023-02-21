ВОЙНА В Украине "орки прячутся за 150 км, но мы дотянемся" - министр обороны дал прогноз по дальнобойным ракетам

2023-02-21 15:37

Украина получит дальнобойные ракеты от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Бабель.

По его словам, снаряды должны поступить в течение первого полугодия.

"Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся за 120-150, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться - и мы дотянемся", - отметил глава Минобороны.

Насчет бомб GLSDB с системой самонаведения, обещанных США, Резников прогнозов не дал.

"Есть время, которое определено в заказе завода... Но опять-таки: для меня было принципиально, что это решение принято и они о нем объявили. Потому что параллельно проходят другие переговоры с другими партнерами по другим интересным вещам. И они будут раньше", - подчеркнул министр.