Политика До вступления Трампа в должность Украина успеет получить от США 61 млрд долларов

2024-12-05 08:26

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и Киев в готовности полностью использовать финансирование для Украины, на которое предоставил разрешение Конгресс США. Об этом он заявил журналистам после завершения министерского заседания Альянса.



По его словам, он доволен, как распределяются расходы на помощь Украине между США и другими партнерами по НАТО.



"В целом, США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры - 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры", - заявил он.



Он добавил, что в течение оставшегося срока в нынешней администрации последняя намерена дополнительно нарастить безопасность поддержки Украины, "чтобы и дальше развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике".



"Мы намерены - это мое стремление и намерение президента - использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении (что было принято весной 2024 года, - ред.)" - подчеркнул Блинкен.