ВОЙНА В Украине Готовы ли роCCийские войска снова атаковать Украину с территории Беларуси – пограничники рассказали

2023-02-20 22:00

Украинские пограничники оценили угрозу по состоянию на данный момент.

По состоянию на данный момент ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой, у россиян пока нет ударной группировки, готовой к повторному вторжению с севера Беларуси.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Этому направлению уделяется значительное внимание, потому что на территории Беларуси находятся подразделения РФ. Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины в настоящее время мы не отмечаем. Также не отмечают и наши подразделения разведки, которые прослеживают ситуацию", — рассказал он.

Спикер ГНСУ, однако, подчеркнул, что врага нельзя недооценивать, и в любой момент это направление также может стать активным. Пограничники готовятся и продолжают укреплять границу.

В настоящее время российские военные в Беларуси преимущественно находятся на полигонах, где проходят совместные учения, или где происходит их подготовка.

Угроза повторного наступления с территории Беларуси

Пограничники отмечают, что с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до возможного вторжения в Украину пройдет минимум две недели.

По данным ГУР, на сегодняшний день белорусская армия не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск как наемники.

Франак Вячорка, старший советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, говорит, что вероятность атаки с территории Беларуси маловероятна. Но это не значит, что через месяц-два Россия не перебросит свои силы снова на территорию РБ.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что угроза для Украины со стороны Беларуси зависит от сил противника, которые расположены на территории РБ.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов вести боевые действия вместе с оккупантами, "если хоть один украинский солдат переступит границу". Также он добавил, что готов разрешить российскому президенту Владимиру Путину использовать его страну в качестве плацдарма для нового наступления России на Украину.