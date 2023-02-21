ВОЙНА В Украине ВСУ перехватят инициативу на фронте — названо условие

2023-02-21 16:30

 

При достаточной и своевременной военной поддержке западных союзников Вооруженные силы Украины имеют потенциал возобновить наступательную инициативу на фронте в 2023 году.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики обратили внимание, что Президент Украины Владимир Зеленский и Министр обороны Алексей Резников сделали заявления о подготовке ВСУ к контранступу в ближайшее время.

Отмечается и важность обороны Бахмута. Эксперты придерживаются оценки, что решение Украины защищать город является стратегически обоснованной попыткой сжать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их. Тем не менее, как подчеркнул Зеленский, оборона Бахмута будет продолжаться, но «не любой ценой».

Институт в отчете ссылается на слова члена Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславском о том, что россия бросила «все боеспособные подразделения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область». Таким образом, у кремля нет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход операций.

«Эти данные согласуются с оценкой ISW о том, что у Украины есть потенциал возобновить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада», — подчеркнули в Институте изучения войны.

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