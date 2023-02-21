ВОЙНА В Украине путин может мобилизовать еще сотни тысяч роССиян – NYT

2023-02-21 20:30

 

Президент России Владимир Путин может мобилизовать еще больше россиян, речь идет о сотнях тысяч человек.

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей американской разведки

Дословно: "Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельства того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных".

Детали: В издании отмечается, что в обращении к Федеральному собранию Путин снова заявит, что он спасает не только Украину от "нацизма", но и Россию - от поглощения НАТО.

NYT пишет, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".

Издание также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление русских исторических земель".

Напомним: Во вторник, 21 февраля, центральные улицы Москвы перекроют для автотранспорта из-за послания российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.

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