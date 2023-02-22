В период действия военного положения нормы части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины и других законов Украины относительно уведомления работника об изменении существенных условий труда не применяются.
В соответствии со статьей 3 Закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором, без его согласия.
Для осуществления такого перевода по инициативе работодателя должны быть соблюдены следующие условия:
Таким образом, работники могут быть предупреждены об изменении существенных условий труда сразу после принятия работодателем соответствующего решения о таком изменении, но не позже допуска к работе с измененными условиями труда.