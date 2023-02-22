ВОЙНА В Украине Можно ли перевести человека на другую работу без его согласия во время военного положения

2023-02-22 15:38

В период действия военного положения нормы части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины и других законов Украины относительно уведомления работника об изменении существенных условий труда не применяются.

В соответствии со статьей 3 Закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором, без его согласия.

Для осуществления такого перевода по инициативе работодателя должны быть соблюдены следующие условия:

перевод осуществляется исключительно для выполнения работ, направленных на предотвращение или ликвидацию последствий боевых действий, а также других обстоятельств, которые представляют или могут представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей;

перевод не осуществляется в другую местность , на территории которой продолжаются активные боевые действия (для перевода в другую местность, на территории которой продолжаются активные боевые действия, необходимо согласие работника);

оплата труда за выполненную работу не ниже средней заработной платы по предыдущей работе.

Таким образом, работники могут быть предупреждены об изменении существенных условий труда сразу после принятия работодателем соответствующего решения о таком изменении, но не позже допуска к работе с измененными условиями труда.