ВОЙНА В Украине Rheinmetall передаст Украине БМП Marder до конца марта — что известно

2023-02-21 21:00

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что БМП Marder, которые он подготовил для Украины, будут доставлены в марте, в то время как с боеприпасами для САУ Gepard придется подождать до лета.

Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер во время посещения совместно с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом предприятия Rheinmetall в Унтерлюсе, — пишет Укринформ.

«Договорено сдать их в конце марта. Здесь они стоят, уже окончены», подчеркнул Паппергер.

Речь идет о 20 машинах, которые обязалась передать промышленность, еще 20 поступят от Бундесвера.

А вот линию боеприпасов для САУ Gepard планируется создать в апреле-мае. При этом компания удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила.

Промышленность отвечает на призыв минобороны, ведущий переговоры с компаниями ВПК по увеличению выпуска оружия.

Напомним, что Rheinmetall объявила, что министерство обороны Германии от имени Украины поручило ей поставить 300 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для САУ Gepard, которые сейчас находятся на вооружении украинских военных. По информации компании, стоимость заказа составляет «трехзначное число миллионов евро».

Rheinmetall произведет боеприпасы двух видов (по 150 тысяч): бронебойные Sabot – Tracer (APDS-T) и High Explosive Incendiary – Tracer (HEI-T). «Это позволит эффективно поразить множество целей», — говорится в сообщении компании.

Первые APDS-T будут доставлены летом 2023 года. Переход в производство с APDS-T на HEI-T намечен на середину 2024 года.