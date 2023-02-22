ВОЙНА В Украине роССияне меняют тактику возле Бахмута - Буданов

2023-02-22 20:30

Оккупационные войска сначала бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику, сообщил глава ГУР.

Российские войска близи Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику. Об этом в интервью Forbes рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", - сказал глава разведки.



Буданов также отметил, что в Угледаре россияне пытались продвинуться с помощью бронированной техники. Однако она была уничтожена в первые часы. Затем бой перешел к стрелковому оружию.



Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.