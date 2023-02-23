ВОЙНА В Украине За год после начала вторжения врага уже более 95% украинцев уверены в победе Украины

2023-02-23 09:31

За рік повномасштабного вторгнення 95% українців упевнені у перемозі, тоді як у січні 2022 року такої думки дотримувалися 56% респондентів. Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

▪️ Більшість опитуваних (63%) вважають, що для перемоги потрібно пів року або й більше.

▪️ Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до президента — з 36 до 90%.

▪️За даними опитування, 22% українців за рік війни перейшли на постійне або часте використання української мови. Зокрема, 45% серед російсько- та двомовних почали частіше говорити українською, 18% — постійно, 17% — часто. Згідно з останніми даними, 60% розмовляють українською мовою вдома, що є найвищим показником, починаючи з 2012 року.

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За год после начала вторжения врага уже более 95% украинцев уверены в победе Украины 2023-02-23 09:31
документ В Верховной Pаде появился проект постановления о приеме капитуляции рф или ее правопреемников 2023-02-23 08:26