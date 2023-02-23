ВОЙНА В Украине роССия планирует атаковать Украину: Буданов назвал даты

2023-02-23 16:00

 

Во время новой атаки на Украину россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже старые методы.

диктатор рф известен своей любовью к символизму и датам. Поэтому многие украинцы беспокоятся, что 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения, россия может прибегнуть к громкой провокации.

У главы Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилла Буданова спросили, готовит ли путин что-то неожиданное на этот день. В интервью "УП" он ответил, что готовится "небольшой ракетный удар":

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки... Планируется небольшой ракетный удар".

Буданов добавил, что речь идет о двух датах - 23 и 24 февраля, но он успокоил, что украинцы уже такое переживали более 20 раз, ничего нового не будет. Да, Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

Предупреждение об атаке России на Украину

В последнее время все чаще звучат предупреждения о том, что россия будет атаковать Украину 23 февраля, в так называемый День Советской Армии, и 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

В СНБО утверждают, что россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину. Украинские власти уверяют, что мы готовы отразить все эти удары.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак.

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