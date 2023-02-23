ВОЙНА В Украине Провал наступления и огромные потери под Угледаром: роССийские солдаты отказываются воевать — Генштаб

2023-02-23 16:30

Триста шестьдесят пятые сутки войны. На пяти направлениях на востоке украинские защитники отбили около 90 вражеских атак. Противник несет огромные потери. Так, казачий отряд, приданный 155-ой бригаде морской пехоты тихоокеанского флота рф, отказывается воевать из-за больших утрат в живой силе под Угледаром.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на оперативных направлениях

Противник ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За 22 февраля Силы обороны отбили около 90 атак российских войск.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. Враг обстрелял из минометов и артиллерии населённые пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам 13 населенных пунктов

На Бахмутском направлении враг атакует позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии. Обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. За прошедшие сутки, 22 февраля, оккупанты совершили 43 безуспешных атаки. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов.

На Запорожском направлении под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон и пять сёл.

Ситуация на оккупированных территориях

Херсонская область, Новая Каховка — российские оккупанты продолжают насаждать незаконную «паспортизацию» гражданам Украины. Жителям с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе «миграционной службы».

Отказ воевать

Личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155-ой бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях на фронте. Причина — значительные потери в живой силе под Угледаром и провал наступления.

Потери оккупантов

Украинская авиация 22 февраля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Ранее сообщалось, что несостоятельность российской промышленности обеспечивать военные запросы путина вынудила кремль отказаться от планов захвата Киева и сместить свои усилия на попытку захвата двух областей — Луганской и Донецкой.

Также сообщалось, что российские войска в районе Бахмута изменили тактику. Захватчики бросают в атаку одну пехоту без техники, причем волнами.