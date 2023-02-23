ВОЙНА В Украине В Киевской области работают силы противовоздушной обороны

2023-02-23 13:35

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram в четверг, 23 февраля.

"Жители Киевской области! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких!", – говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщения в Киевской области и Киеве была объявлена воздушная тревога.

Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что в воздухе над Киевщиной обнаружен неизвестный объект

"Вероятно, беспилотник, за ним ведется наблюдение, ситуация под контролем", – отметил он и позже добавил, что в Киеве слышны взрывы, вероятно работа ПВО.

Сейчас воздушная тревога уже отменена.

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