В Киевской области работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram в четверг, 23 февраля.
"Жители Киевской области! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких!", – говорится в сообщении.
Незадолго до этого сообщения в Киевской области и Киеве была объявлена воздушная тревога.
Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что в воздухе над Киевщиной обнаружен неизвестный объект
"Вероятно, беспилотник, за ним ведется наблюдение, ситуация под контролем", – отметил он и позже добавил, что в Киеве слышны взрывы, вероятно работа ПВО.
Сейчас воздушная тревога уже отменена.