ВОЙНА В Украине роССия выпустила по Украине 11 ракет, 10 из них упали в Белгородской области, - ВСУ

2023-02-23 18:30

 

Россияне 20 февраля во время очередных обстрелов выпустили по Украине 11 зенитных управляемых ракет. Из них 10 упали в Белгородской области.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Инцидент произошел 20 февраля, когда россияне попытались нанести очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Харькова и области и запустили 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области.

"Из них только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ. Обломки упали на территорию Белгородской области", - сказал Громов.

Он заявил, что из-за неисправности вооружения или слабой военной подготовки российских солдат на территории РФ все чаще происходят взрывы - именно на объектах критической инфраструктуры.

"В результате этих "досадных" случаев распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это жить без электричества и отопления", - сказал Громов.

Ранее поступала информация о подобных самообстрелах в Курской и Воронежской областях, добавил Громов.

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