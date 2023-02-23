ВОЙНА В Украине Пентагон предупредил Китай о "последствиях" за предоставление роССии оружия для войны в Украине

2023-02-23 21:00

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Китай "будет иметь последствия", если предоставит военную помощь россии в ее войне против Украины. Об этом информирует СNN.

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"Мы не видели, чтобы до сегодняшнего дня они оказывали помощь россии в виде летального оружия для войны (в Украине - ред.), но они также не снимали этот вопрос", - сказала Сингх.

Она добавила: "И поэтому мы были последовательными с этого момента, и я считаю, что госсекретарь Блинкен также встречался со своим коллегой в Германии на прошлой неделе, мы подчеркнули там, что … будут последствия для Китая, если это партнерство с россией будет дальше углубляться".

Детали

По ее словам, предоставление Пекином летального вооружения россии для войны против Украины "определенно было бы просчетом".

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в субботу с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И и предупредил "о последствиях", если Пекин усилит свою поддержку военных усилий россии, согласно отчету США о встрече.

Министерство иностранных дел Китая в среду заявило, что страна не рассматривает возможность отправки оружия москве для использования в войне в Украине, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте.