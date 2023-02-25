ВОЙНА В Украине Залужный заявил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

2023-02-25 08:00

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Мариуполь будет освобожден уже в этом году. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.

По его словам, на праздник святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.

Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.

Также он сказал, что человеческая жизнь — это самое дешевое, что есть в России.

"Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ намного-намного больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей, тратить уйму боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", — заявил генерал.

Ранее в этом интервью главком рассказал о начале большой войны.

- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.

- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.

- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.