Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Мариуполь будет освобожден уже в этом году. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.
По его словам, на праздник святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.
Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.
Также он сказал, что человеческая жизнь — это самое дешевое, что есть в России.
"Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ намного-намного больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей, тратить уйму боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", — заявил генерал.
Ранее в этом интервью главком рассказал о начале большой войны.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.