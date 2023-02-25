ВОЙНА В Украине Получит ли роССия дроны из Китая — в Пекине ответили

2023-02-25 14:00

Китай не намерен продавать вооружение россии. Страна придерживается «ответственного подхода» в отношении военного экспорта.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет CNN.

«Китай всегда придерживался благоразумного и ответственного подхода к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам», — заявил на ежедневном брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Вэньбинь отметил, что в последнее время появилось много дезинформации относительно китайской стороны и ее надо остерегаться.

«Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам. То, что я знаю, в последнее время было много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерения, стоящие за этим, заслуживают осторожности», – высказался официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

На этой неделе западные чиновники выразили обеспокоенность, что Китай может помочь россии летальным вооружением, однако Пекин это отрицает.

Ранее сообщалось, что россия ведет переговоры насчет возможности закупки китайских беспилотных аппаратов в количестве 100 штук. Уточняется, что российские представители ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology.