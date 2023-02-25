Генштаб назвал потери рф за год войны в Украине

Украинские военные за сутки сожгли 12 российских танков и уничтожили еще 35 единиц другой вражеской техники.
Общие боевые потери личного состава оккупационных войск России с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года включительно составили около 147 470 человек убитыми. Только за минувшие сутки погибли 650 россиян, сообщает Генштаб ВСУ утром в субботу, 25 февраля.
Кроме того, российские войска потеряли в Украине за год войны:
Напомним, российским СМИ уже удалось установить имена свыше 15 тысяч убитых военных РФ в Украине на базе открытых данных. Среди них более 1200 мобилизованных, более 1300 заключенных, более 1800 офицеров, 199 офицеров высшего ранга – подполковников, полковников и генералов.