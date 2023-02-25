ВОЙНА В Украине Генштаб назвал потери рф за год войны в Украине

2023-02-25 15:00

 

Украинские военные за сутки сожгли 12 российских танков и уничтожили еще 35 единиц другой вражеской техники.

Общие боевые потери личного состава оккупационных войск России с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года включительно составили около 147 470 человек убитыми. Только за минувшие сутки погибли 650 россиян, сообщает Генштаб ВСУ утром в субботу, 25 февраля.

Кроме того, российские войска потеряли в Украине за год войны:

  • танков – 3375 (+12 за сутки),
  • боевых бронированных машин – 6609 (+9),
  • артиллерийских систем – 2373 (+10),
  • РСЗО – 475 (+1),
  • средств ПВО – 247 (+0),
  • самолетов – 299 (+0),
  • вертолетов – 288 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),
  • крылатых ракет – 873 (+0),
  • кораблей /катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5235 (+11),
  • специальной техники – 230 (+1).

Напомним, российским СМИ уже удалось установить имена свыше 15 тысяч убитых военных РФ в Украине на базе открытых данных. Среди них более 1200 мобилизованных, более 1300 заключенных, более 1800 офицеров, 199 офицеров высшего ранга – подполковников, полковников и генералов.

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