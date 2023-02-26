ВОЙНА В Украине "Будут московиты какие-нибудь": путин заговорил о развале роССии

2023-02-26 14:00

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новую цель "злого" Запада. Политик заявил, что якобы западные лидеры хотят "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию".

"Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге", - заявил Путин в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

По его словам, якобы Россия на это долгое время закрывала глаза, чтобы выстраивать партнерских отношений.

"Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из соображений партнерских не говорить. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну конечно мы вынуждены на это реагировать", - подытожил российский президент.

Развал России - что известно

Западные лидеры после того, как увидели преступления российской армии в Украине, пришли к выводу, что РФ в таком виде существовать не должна. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких уступок Путину быть не может. Позже с похожими заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом свое президент Чехии Петр Павел выразил мнение о недопустимых сценариях проигрыша РФ, потому что, если она развалится, то у мира будет больше проблем.