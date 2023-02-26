ВОЙНА В Украине Еще больнее: Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против рф

2023-02-26 22:00

В десятый пакет санкций Европейского Союза против рф войдет 121 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.

«Через год после начала жестокой войны путина против Украины максимальное давление на россию с помощью санкций остается критически важным. Поэтому мы приветствуем 10-й санкционный пакет ЕС, который включает запрет на экспорт и внесение в списки 121 юридического и физического лица», — говорится в сообщении.

«Нидерланды призвали включить в перечень лиц, ответственных за депортацию украинских детей, что является отвратительным преступлением. Мы рады, что этот санкционный пакет направлен против этих преступников, а также против производителей оружия и лиц, способствующих уклонению от санкций», — добавил министр.

Информацию официально подтвердил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Принят 10-й пакет санкций: в список включен 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», – отметил он.

Боррель сообщил, что ЕС остается единым в своей решимости «нанести вред российской военной машине».

«В пределах наших санкционных списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 тысяч украинских детей. Это явное нарушение международного права, в частности, Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН», – отметил европейский чиновник.

Позже Еврокомиссия опубликовала заявление об утвержденных санкциях, в котором говорится, что в список вошли высшие государственные чиновники и военные руководители, причастные к войне против Украины, а также марионеточные органы власти, установленные россией на оккупированных территориях Украины.

В список также включены ключевые фигуры, причастные к похищению украинских детей в россию, а также организации и лица, которые загрязняют публичное пространство дезинформацией, углубляя военную войну с помощью информационной войны.

Меры также принимаются против лиц в Иране, которые участвуют в разработке беспилотников и компонентов, поддерживающих российскую армию. Кроме того, под прицел попадают члены и сторонники российской группы «Вагнера» и ее деятельность в других странах, таких как Мали или Центральноафриканская Республика.

Конкретный список фамилий станет известен после публикации в Официальном журнале ЕС.