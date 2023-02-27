Экономика США запретили поставлять в беларусь и на рф смартфоны, стиралки, микроволновки и другую технику

2023-02-27 14:31

Путинская эрефия и союзная ей баларусь возвращаются в каменный век. Отныне их граждане лишены возможности купить любую современную бытовую технику, которая даже в самых бедных странах мира сегодня считается обычным делом. В частности, США запретили поставлять в беларусь и на россию смартфоны дороже 300 долларов

Ограничения касаются не только телефонов, но и вентиляторов, кондиционеров и холодильников (дороже $750), микроволновок, посудомоечных машин, принтеров (дороже $300) и много другой современной техники. Всего в списке 276 позиций.

Для того, чтобы совершить поставку в беларусь и на россию, экспортеру потребуется особая лицензия, которую будут предоставлять в исключительных случаях.

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Минимальная пенсия 4400 гривен: кто имеет право на повышенную выплату 2023-02-21 19:30
Кабмин Украины передал Нафтогазу акции еще пяти облгазов 2023-02-21 09:24