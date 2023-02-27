ВОЙНА В Украине Белый дом уточнил слова Байдена о F-16 для Украины

2023-02-27 16:30

Джейк Салливан объяснил комментарий американского президента о том, что истребители ныне не нужны Украине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сделал уточнение по комментариям президента Джозефа Байдена в воскресенье, 26 февраля, о том, что Украине пока не нужны истребители F-16. Заявления представителя Белого дома прозвучали в интервью на телеканале ABC.

Он отметил, что США уделяют первоочередное внимание неотложным потребностям этой войны и продолжит это делать.

"На каждом этапе этой войны президент пытался сделать так, чтобы украинские военные получали то, что им нужно", - объяснил советник.

По его словам, на первом этапе, когда украинцы защищали Киев, "это были противотанковое оружие Javelin и зенитные системы Stinger".

"И это сработало. Это помогло Украине защитить Киев. На втором этапе это была тяжелая артиллерия, чтобы помочь им обороняться от россиян, которые наступали на восток Украины. На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты", - объяснил Салливан.

Советник добавил, что президент США "сосредоточен на этих возможностях".

"F-16 - это вопрос на потом", - заявил Салливан в другом интервью на CNN.

Напомним, ранее Байден заявил, что "пока" исключает возможность отправки новейших американских истребителей F-16 Украине.