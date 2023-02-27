ВОЙНА В Украине Пекин отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с лидером Китая

2023-02-27 19:30

Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами войны рф против Украины, включая Киев, заявил представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин журналистам в понедельник, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мао Нин ответил на вопрос о Президенте Украины Владимире Зеленском, который сказал, что он будет приветствовать переговоры с Китаем.

На другой вопрос о том, что Зеленский заявил, что планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, Мао сказал, что "позиция Китая по кризису в Украине последовательна и очень четкая".

"Суть заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и способствовать политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь с вовлеченными сторонами, включая Украину", - сказал Мао.

Дополнение

В пятницу Зеленский заявил, что планирует встретиться с Си, но не сказал, когда такая встреча может состояться.