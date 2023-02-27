ВОЙНА В Украине Пекин отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с лидером Китая

2023-02-27 19:30

 

Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами войны рф против Украины, включая Киев, заявил представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин журналистам в понедельник, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мао Нин ответил на вопрос о Президенте Украины Владимире Зеленском, который сказал, что он будет приветствовать переговоры с Китаем.

На другой вопрос о том, что Зеленский заявил, что планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, Мао сказал, что "позиция Китая по кризису в Украине последовательна и очень четкая".

"Суть заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и способствовать политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь с вовлеченными сторонами, включая Украину", - сказал Мао.

Дополнение

В пятницу Зеленский заявил, что планирует встретиться с Си, но не сказал, когда такая встреча может состояться.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Не является мирным планом": Боррель о советах Китая по урегулированию войны в Украине

2023-02-27 18:30

Украина восстановит мир после того как освободит Крым от оккупации, - Владимир Зеленский

2023-02-27 10:27

Официальный Берлин опроверг фейк о мирных переговорах со страной-террористом

2023-02-27 08:26

Саммит G20: Китай заблокировал заявление о войне в Украине

2023-02-26 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

НАТО может передать Украине 62 Leopard 2, - Писториус

2023-02-27 22:00

Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины – NYT

2023-02-27 21:30

На фоне боевых успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство - Генштаб

2023-02-27 20:30

Британская разведка оценила взрывы вокруг Мариуполя: повод для "беспокойства" рф

2023-02-27 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

НАТО может передать Украине 62 Leopard 2, - Писториус 2023-02-27 22:00
Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины – NYT 2023-02-27 21:30
На фоне боевых успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство - Генштаб 2023-02-27 20:30
Британская разведка оценила взрывы вокруг Мариуполя: повод для "беспокойства" рф 2023-02-27 20:00