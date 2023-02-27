ВОЙНА В Украине Си Цзиньпин встревожен неудачами путина в Украине - директор ЦРУ

2023-02-27 17:00

Глава КНР Си Цзиньпин был встревожен неудачами российского президента Владимира Путина в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью каналу CBC News. По его словам, Си следит за событиями больше всех других иностранных лидеров.

"Я думаю, что он был удивлен очень плохими военными действиями россиян. Думаю, он удивлен также степенью западной солидарности и поддержки Украины", — сказал Бернс.

По его словам, речь идет не только о США, но и о готовности Европы брать на себя экономические издержки, чтобы нанести России больший экономический ущерб.

"Итак, все это, я считаю, в какой-то степени отрезвило Си Цзиньпина", - подытожил директор ЦРУ.

Война в Украине - позиция Китая

Посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что война в Украине поставила Китай "в очень сложное политическое положение", обострив отношения с Европой.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниел Фрид объяснил почему Китай не станет поддерживать Россию в военном плане. В Поднебесной были шокированы слабыми результатами оккупационной армии в Украине.

Как писал WSJ, лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на ослабление России. Пекину невыгодно, чтобы РФ одержала победу в войне и усилилась.