ВОЙНА В Украине Украина расширяет минную полосу на границе с беларусью до 2 км

2023-02-28 08:26

Украина расширит полосу границы с эрефией и беларусью до двух километров в ширину. Вся эта территория будет заминирована и на ней будет действовать специальный режим. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада своим решением приняла соответствующий законопроект.

"Была определена упрощенная процедура выделения земель шириной в полосе до двух километров – это на границе со страной-агрессором и беларусью. И была урегулирована деятельность Сил обороны в военное и мирное время", – заявил Демченко.

По его словам, вдоль линии границы устанавливается фактически пограничная полоса, в пределах которой будет действовать особый режим использования земель. На этой территории будет вестись минирование, а также обустройство инженерно-технических и оборонных сооружений.

"Пограничная полоса – это как правило 30-50 метров на всех участках госграницы, а с эрефией и беларусью эта полоса будет до двух километров", – объясняет Демченко.

Он добавил, что не обязательно везде будет два километра. Это зависит от ландшафта и угрозы направлений. А специальный режим не подразумевает того, что местных жителей будут выселять. Для перемещения и деятельности на этих участках предусмотрят спецразрешения. Механизм их выдачи еще прорабатывается.