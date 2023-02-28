ВОЙНА В Украине Буданов рассказал, что необходимо ВСУ для перелома в войне

2023-02-28 17:00

По его словам, имеющихся темпов и объемов военной помощи недостаточно для этого.

Для достижения перелома в войне необходимо, чтобы партнеры интенсивнее поставляли вооружение для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки. "Не думаю, что скажу что-то новое для вас, это интенсификация поставок вооружения. Именно интенсификация. Потому что вооружение идет, но темпы и объемы не являются достаточными для перелома. По состоянию на сейчас. То есть нужно больше", - сказал он.

Он отметил, что в основном говорит о вооружении, которое уже поставляют партнеры. Также Украине небходима штурмовая авиация.

"По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F16 и тому подобные платформы они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Так же это армейская авиация, но это ударные вертолеты типа АН64 и так далее. Это воздушные платформы предназначенные для нанесения ударов по земле", - добавил Буданов.

Прогнозы Буданова по войне

Как известно, ранее глава украинской разведки заявлял, что до конца лета 2023 года Вооруженные Силы Украины выйдут на границы 1991 года. Недавно он подтвердил свою уверенность в том, что сейчас есть все шансы для окончания войны победой Украины.

Кроме того, Буданов исключает, что после деоккупации Крыма Россия решит применить ядерное оружие.

А Россию в этом году ожидает трансфер власти, говорил он в декабре. Также глава разведки отмечал, что Украине необходимо иметь определенную форму контроля над РФ в будущем.

В последнем интервью он отметил, что сейчас не видит признаков того, что Китай может согласиться передавать вооружение России.