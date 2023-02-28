ВОЙНА В Украине Сырский: роССия бросила на Бахмутское направление самых подготовленных "вагнеровцев"

2023-02-28 18:30

Россия бросила на Бахмутское направление самые подготовленные отряды ЧВК Вагнера, отмечает Александр Сырский.

Российские военные преступники направили на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center во вторник, 28 февраля, на своем Telegram-канале.

"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и окружить город", - рассказал он.

Военный также добавил, что в боях за Бахмут украинские военные показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Враг уничтожает все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций.

Отметим, в ВСУ ранее сообщили, что за сутки на отрезке фронта возле Бахмута произошло 300 обстрелов и 60 боеприкосновений.