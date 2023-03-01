Оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из брянской области . Как сообщает разведка Британии, россия нашла новую точку запуска БПЛА для того, чтобы сократить время их подлета в Киев и "прощупать" силы ПВО.
Британская разведка напоминает, что 27 февраля Минобороны Украины подтвердило сбитие 11 дронов Shahed из 14, запущенных ночью. При этом 9 из них были сбиты в районе Киева, остальные - в Черниговской области на севере Украины.
Эти дроны-камикадзе были запущены из брянской области россии. Ранее рф запускала их из Краснодарского края, через Азовское море.
"Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, более близкое к Киеву", — отмечает разведка Великобритании.
россия атаковала Украину дронами Shahed 27.02.2023
С ночи до утра 27 февраля эрефия выпустила по территории Украины 14 дронов типа Shahed. Было уничтожено 11 из 14 дронов-камикадзе.
"Шахеды" в ночь на 27 февраля российские войска запустили с территории брянской области, а не с восточного побережья Азовского моря, как это было раньше, обращал внимание спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.