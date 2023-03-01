ВОЙНА В Украине роССия использовала новую точку для запуска дронов-камикадзе по Киеву - британская разведка

2023-03-01 16:00

 

Оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из брянской области . Как сообщает разведка Британии, россия нашла новую точку запуска БПЛА для того, чтобы сократить время их подлета в Киев и "прощупать" силы ПВО.

Британская разведка напоминает, что 27 февраля Минобороны Украины подтвердило сбитие 11 дронов Shahed из 14, запущенных ночью. При этом 9 из них были сбиты в районе Киева, остальные - в Черниговской области на севере Украины.

Эти дроны-камикадзе были запущены из брянской области россии. Ранее рф запускала их из Краснодарского края, через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, более близкое к Киеву", — отмечает разведка Великобритании.

россия атаковала Украину дронами Shahed 27.02.2023

С ночи до утра 27 февраля эрефия выпустила по территории Украины 14 дронов типа Shahed. Было уничтожено 11 из 14 дронов-камикадзе.

"Шахеды" в ночь на 27 февраля российские войска запустили с территории брянской области, а не с восточного побережья Азовского моря, как это было раньше, обращал внимание спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

subscriber subscriber

Еще по теме

Наступление роССиян под Кременной захлебнулось – ISW

2023-03-01 18:00

Сырский: роССия бросила на Бахмутское направление самых подготовленных "вагнеровцев"

2023-02-28 18:30

Разведка объяснила, для чего роССия накопила авиацию возле границ с Украиной

2023-02-27 18:00

роССия начала бомбить Украину модернизированными ракетами: эксперт объяснил "новацию" оккупантов

2023-02-27 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Из Перевального в Крыму оккупанты вывозят свои семьи в роССию – штаб

2023-03-01 20:30

Получит ли Украина истребители F-16: в США сделали неожиданный вывод

2023-03-01 19:00

В Пентагоне считают, что война в Украине может длиться и два-три года

2023-03-01 18:30

Наступление роССиян под Кременной захлебнулось – ISW

2023-03-01 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Из Перевального в Крыму оккупанты вывозят свои семьи в роССию – штаб 2023-03-01 20:30
Получит ли Украина истребители F-16: в США сделали неожиданный вывод 2023-03-01 19:00
В Пентагоне считают, что война в Украине может длиться и два-три года 2023-03-01 18:30
Наступление роССиян под Кременной захлебнулось – ISW 2023-03-01 18:00