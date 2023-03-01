ВОЙНА В Украине путин может использовать лукашенко для уклонения от западных санкций, - ISW

2023-03-01 17:30

 

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций в ходе официального визита в Пекин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики процитировали издание Deutsche Welle, которое писало, что в поездке Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

В отчете говорится, что ранее диктатор заявлял, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие, поскольку страна имеет доступ к микроэлектронике, оптике и комплектующим, импортируемым из других государств.

Как доказательство, в ISW привели слова представителей украинской разведки о том, что Лукашенко уже помогал Путину получить оружие для войны против Украины, снабжая артиллерийскими боеприпасами из белорусских складов.

Кроме этого, информируют специалисты, во время визита в Китай Лукашенко говорил, что Россия готова сделать шаги к мирному урегулированию и прекращению войны против Украины.

Он также обвинил Запад и США в том, что они принудили украинских чиновников отказаться от переговоров с РФ.

"Путин и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль применил в декабре 2022 года", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Аналитики объяснили, что эта информационная кампания имела целью побудить западных официальных лиц предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях и, вероятно, способствовала задержке предоставления западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремиться получить уступки перед потенциальным дальнейшим неудачам в Украине", - добавили в отчете.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, пытаясь отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить оказание Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых контрнаступлений со стороны Украины.
  • Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что у США нет никаких признаков того, что российские войска применят ядерное оружие в Украине.
  • Путин во время выступления на коллегии ФСБ подчеркнул роль Федеральной службы безопасности в поддержке войны против Украины.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки у Сватового и Кременной и, вероятно, совершили ограниченное продвижение к северу от Кременной.
  • Также они добились тактических успехов на севере Бахмута и продолжили наземные атаки вокруг города и в районе Авдеевки-Донецкая.
  • Украинские официальные лица продолжают сообщать о возможной подготовке России к возобновлению наступательных операций в Запорожской и Херсонской областях, хотя ISW не обнаружил признаков того, что российские войска планируют возобновить наступательные операции по этим направлениям.
  • Власти Армении задержали гражданина России в Ереване за акцию протеста против войны в Украине, которую он организовал в Москве в июле 2022 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 109 граждан России, причастных к принудительной депортации украинских детей.
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