ВОЙНА В Украине Китай поставляет спутниковые снимки "Группе Вагнера" – Госдеп

2023-03-01 22:00


Космические снимки наемникам передает компания, которая уже попала под санкции США.

Китайская спутниковая компания Spacety поставляет спутниковые снимки для "Группы Вагнера", воюющей в Украине. Об этом на слушаниях в американском Конгрессе рассказал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Даниэль Критенбринк, сообщает Sky News.

Отмечается, что Spacety специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах. Основная база компании – в Пекине, но есть также международную штаб-квартиру в Люксембурге.

Ранее компания уверяла, что соблюдает международные санкции против России и не ведет с россиянами никаких дел. Однако недавно Spacety попала ​​в черный список торговых операций США.
Группа Вагнера в войне против Украины

Украинская разведка фиксирует отвод подразделений "Группы Вагнера" с позиций в районе Бахмута. Им на смену приходят солдаты регулярной армии России. Ротацию проводят из-за колоссальных потерь оккупантов.

На фоне исчерпания людских ресурсов в группировке командиры вагнеровцев перестали практиковать расстрелы в качестве обычной меры наказания. Всё из-за того, что в "Вагнере" и так осталось слишком мало людей.

Владелец группировки олигарх Евгений Пригожин не скрывает, что его подразделения имеют высочайший уровень потерь. Недавно он записал видео на фоне горы трупов своих наемников и пожаловался на нехватку боеприпасов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Китае, - директор ФБР

2023-03-01 20:00

Китай тратит миллиарды долларов на пророССийскую дезинформацию

2023-03-01 19:30

Китай нацелился на роССийскую Сибирь и на Дальний Восток, – СМИ

2023-02-27 21:00

Пекин отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с лидером Китая

2023-02-27 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Китай поставляет спутниковые снимки "Группе Вагнера" – Госдеп

2023-03-01 22:00

В МИД Израиля объяснили свою "уникальную позицию" относительно войны рф против Украины

2023-03-01 21:00

Из Перевального в Крыму оккупанты вывозят свои семьи в роССию – штаб

2023-03-01 20:30

Получит ли Украина истребители F-16: в США сделали неожиданный вывод

2023-03-01 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Китай поставляет спутниковые снимки "Группе Вагнера" – Госдеп 2023-03-01 22:00
В МИД Израиля объяснили свою "уникальную позицию" относительно войны рф против Украины 2023-03-01 21:00
Из Перевального в Крыму оккупанты вывозят свои семьи в роССию – штаб 2023-03-01 20:30
Получит ли Украина истребители F-16: в США сделали неожиданный вывод 2023-03-01 19:00