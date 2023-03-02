ВОЙНА В Украине Более 150 тысяч мертвых оккупантов: Генштаб обновил данные об огромных потерях рф в Украине

2023-03-02 16:00

 

В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 715 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 150 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 2 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 150605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков — 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 2398 (+5) ед,
  • РСЗО — 480 (+1) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+0) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2058 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5264 (+7) ед,
  • специальная техника — 230 (+0).
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