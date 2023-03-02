ВОЙНА В Украине Более 150 тысяч мертвых оккупантов: Генштаб обновил данные об огромных потерях рф в Украине

2023-03-02 16:00

В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 715 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 150 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 2 марта, потери РФ составляют: