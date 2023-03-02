ВОЙНА В Украине В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины

2023-03-02 22:00

Президент россии владимир путин рассчитывает на затягивание конфликта и внутреннюю дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

По его словам, у кремля сейчас есть четкий план и состоит он в «изматывании» украинских военных и мирных граждан путем искусственного затягивания военного конфликта.

Кроме того лидер рф выжидает, когда экономические системы западных стран-союзниц Украины истощаться и войдут в период кризиса. Таким образом путин надеется уменьшить обороноспособность Украины, зависящую от поставок иностранной техники и боеприпасов.

Также россия надеется, что капитуляции Украины можно добиться путем раздувания внутренних противоречий в нашей стране. С этой же целью рф организовывает манипуляционные «антивоенные» акции в разных странах мира. На них звучат лозунги, смысл которых сводится к прекращению огня со стороны ВСУ и передачу оккупированных территорий россии в обмен на мир.