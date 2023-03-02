ВОЙНА В Украине В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины

2023-03-02 22:00

 

Президент россии владимир путин рассчитывает на затягивание конфликта и внутреннюю дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

По его словам, у кремля сейчас есть четкий план и состоит он в «изматывании» украинских военных и мирных граждан путем искусственного затягивания военного конфликта.

Кроме того лидер рф выжидает, когда экономические системы западных стран-союзниц Украины истощаться и войдут в период кризиса. Таким образом путин надеется уменьшить обороноспособность Украины, зависящую от поставок иностранной техники и боеприпасов.

Также россия надеется, что капитуляции Украины можно добиться путем раздувания внутренних противоречий в нашей стране. С этой же целью рф организовывает манипуляционные «антивоенные» акции в разных странах мира. На них звучат лозунги, смысл которых сводится к прекращению огня со стороны ВСУ и передачу оккупированных территорий россии в обмен на мир.

subscriber subscriber

Еще по теме

Си к лукашенко: "позиция Китая в отношении Украины последовательна и понятна"

2023-03-02 19:00

Шольц выдвинул условие роССии для начала переговоров с Украиной

2023-03-02 17:00

Более 150 тысяч мертвых оккупантов: Генштаб обновил данные об огромных потерях рф в Украине

2023-03-02 16:00

Швеция дает 30 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

2023-03-02 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины

2023-03-02 22:00

ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины - Spiegel

2023-03-02 21:30

Вторжение в Молдову: премьер Речан оценил шансы роССии

2023-03-02 21:00

В США одобрили законопроект о запрете TikTok

2023-03-02 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины 2023-03-02 22:00
ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины - Spiegel 2023-03-02 21:30
Вторжение в Молдову: премьер Речан оценил шансы роССии 2023-03-02 21:00
В США одобрили законопроект о запрете TikTok 2023-03-02 20:30