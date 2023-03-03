ВОЙНА В Украине В Эстонии прошли учения украинских артиллеристов на гаубицах FH-70

2023-03-03 10:27

В Эстонии прошли учебные стрельбы, которые стали завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов на гаубицах FH-70. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на эстонское телевидение.

По словам командира артиллерийского батальона Аллана Райдма, у украинских военных богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений, поэтому для обучения на гаубицах FH-70 вполне хватает двух недель.

Отмечается, что на Центральном полигоне экзамен сдавали девять украинских артиллерийских расчетов. Всего по учебной цели было выпущено 150 снарядов.

Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. В ближайшие дни украинские артиллеристы отправятся вместе с освоенными в Эстонии орудиями обратно в Украину.

Гаубицы FH-70 отличается от советских образцов и более мощным 155-м калибром, большей дальностью и точностью ударов.

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ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины - Spiegel 2023-03-02 21:30