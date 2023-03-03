ВОЙНА В Украине Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены

2023-03-03 19:31

По состоянию данное время около 40% украинских беженцев в Европе были либо трудоустроены, либо работали по найму, сообщает Европейский центральный банк.

В Эстонии трудоустроены около 55% украинских беженцев трудоспособного возраста с временной защитой, в Литве – примерно 50%. Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН.

Украинские беженцы работают в основном в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, гостиничной сфере и общепите, а также в сфере административных услуг.

В Ирландии доля украинских беженцев в населении составляет 1,3%, в январе только около 20,7% людей трудоспособного возраста работали. Для них проблемой при трудоустройстве является незнание английского языка.

Одной из особенностей выхода беженцев на рынок труда Европы является демографический состав:

  • 33% получателей защиты – дети;
  • 60,4% – лица в возрасте от 18 до 64;
  • 6,6% – люди старше 65 лет.

Среди трудоспособных беженцев в возрасте от 18 до 64 лет – только 26,7% составляют мужчины, а 73,3% – женщины.

"Если бы все они могли работать, это означало бы, что 1,3 миллиона беженцев (60% из 2,1 миллиона зарегистрировавшихся для получения временной защиты беженцев) уже могли начать работать в ближайшее время. Это составляет около 0,8% рабочей силы еврозоны", – говорится в отчете.

Отмечается, что число следует рассматривать как верхний предел. Вероятно, что после окончания войны многие украинские беженцы вернутся домой. По состоянию на февраль по всей Европе было зарегистрировано в качестве беженцев из Украины более 8 млн человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эстония запретила выдавать гражданам рф временный вид на жительство или визы на учебу

2022-07-29 10:27

В Польше накрыли крупную нелегальную табачную фабрику, на которой работали много украинцев

2021-08-03 15:15

Нужны рабочие руки: Польша резко упрощает правила миграционной политики для заробитчан

2021-04-05 08:14

Вступили в силу новые правила въезда на территорию Польши - что разрешено и запрещено с 28 декабря

2020-12-28 12:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены

2023-03-03 19:31

Джамала стала первым украинским амбассадором плей-листа Equal Global

2023-03-03 17:32

Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни

2023-03-03 16:31

Когда в Украине завершится отопительный - уже названа точная дата

2023-03-03 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены 2023-03-03 19:31
Джамала стала первым украинским амбассадором плей-листа Equal Global 2023-03-03 17:32
Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни 2023-03-03 16:31
Когда в Украине завершится отопительный - уже названа точная дата 2023-03-03 15:37