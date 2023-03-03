ВОЙНА В Украине Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены

2023-03-03 19:31

По состоянию данное время около 40% украинских беженцев в Европе были либо трудоустроены, либо работали по найму, сообщает Европейский центральный банк.

В Эстонии трудоустроены около 55% украинских беженцев трудоспособного возраста с временной защитой, в Литве – примерно 50%. Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН.

Украинские беженцы работают в основном в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, гостиничной сфере и общепите, а также в сфере административных услуг.

В Ирландии доля украинских беженцев в населении составляет 1,3%, в январе только около 20,7% людей трудоспособного возраста работали. Для них проблемой при трудоустройстве является незнание английского языка.



Одной из особенностей выхода беженцев на рынок труда Европы является демографический состав:

33% получателей защиты – дети;

60,4% – лица в возрасте от 18 до 64;

6,6% – люди старше 65 лет.

Среди трудоспособных беженцев в возрасте от 18 до 64 лет – только 26,7% составляют мужчины, а 73,3% – женщины.

"Если бы все они могли работать, это означало бы, что 1,3 миллиона беженцев (60% из 2,1 миллиона зарегистрировавшихся для получения временной защиты беженцев) уже могли начать работать в ближайшее время. Это составляет около 0,8% рабочей силы еврозоны", – говорится в отчете.

Отмечается, что число следует рассматривать как верхний предел. Вероятно, что после окончания войны многие украинские беженцы вернутся домой. По состоянию на февраль по всей Европе было зарегистрировано в качестве беженцев из Украины более 8 млн человек.