Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены

По состоянию данное время около 40% украинских беженцев в Европе были либо трудоустроены, либо работали по найму, сообщает Европейский центральный банк.
В Эстонии трудоустроены около 55% украинских беженцев трудоспособного возраста с временной защитой, в Литве – примерно 50%. Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН.
Украинские беженцы работают в основном в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, гостиничной сфере и общепите, а также в сфере административных услуг.
В Ирландии доля украинских беженцев в населении составляет 1,3%, в январе только около 20,7% людей трудоспособного возраста работали. Для них проблемой при трудоустройстве является незнание английского языка.
Одной из особенностей выхода беженцев на рынок труда Европы является демографический состав:
Среди трудоспособных беженцев в возрасте от 18 до 64 лет – только 26,7% составляют мужчины, а 73,3% – женщины.
"Если бы все они могли работать, это означало бы, что 1,3 миллиона беженцев (60% из 2,1 миллиона зарегистрировавшихся для получения временной защиты беженцев) уже могли начать работать в ближайшее время. Это составляет около 0,8% рабочей силы еврозоны", – говорится в отчете.
Отмечается, что число следует рассматривать как верхний предел. Вероятно, что после окончания войны многие украинские беженцы вернутся домой. По состоянию на февраль по всей Европе было зарегистрировано в качестве беженцев из Украины более 8 млн человек.