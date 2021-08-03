Мир В Польше накрыли крупную нелегальную табачную фабрику, на которой работали много украинцев

2021-08-03 15:15

В Польше пограничники обнаружили одну из крупнейших нелегальных фабрик по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны 16 человек, среди которых семеро граждан Украины.

Как сообщает APnews со ссылкой на "Польское радио", группа, которая занималась изготовлением незаконных табачных изделий, действовала с августа прошлого года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

Участников группы подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в страны западной Европы, в частности в Германии и Великобритании.

Подпольная фабрика находилась на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенные на несколько помещений.

Из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и многие материалы для производства. Также было конфисковано более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака. Стоимость всего изъятого товара оценили в 8 млн злотых (1,75 млн евро).

 

 

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В Нидерландах обнаружили крупнейшую в истории лабораторию по производству метамфетамина 2021-08-03 11:20