ВОЙНА В Украине Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни

2023-03-03 16:31

Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни - тривають перемовини.

З ініціативи та на прохання футбольних клубів Українська асоціація футболу розпочала перемовини з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни.

В УАФ акцентують, що можуть розглядатись лише ті стадіони, де для цього є умови та достатня кількість місць в укриттях.

Також для допуску буде необхідний дозвіл обласної військової адміністрації й правоохоронців.

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