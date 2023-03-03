ВОЙНА В Украине Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни

2023-03-03 16:31

Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни - тривають перемовини.

З ініціативи та на прохання футбольних клубів Українська асоціація футболу розпочала перемовини з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни.

В УАФ акцентують, що можуть розглядатись лише ті стадіони, де для цього є умови та достатня кількість місць в укриттях.

Також для допуску буде необхідний дозвіл обласної військової адміністрації й правоохоронців.