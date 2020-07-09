Коронавирус Уже в следующем туре УПЛ на стадионы могут вернуться болельщики

2020-07-09 17:00 135
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УАФ ведет переговоры о заполнении трибун на 25%.

Со следующего тура чемпионата Украины на стадионы могут вернуться болельщики. Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

По его словам, трибуны могут заполниться зрителями на 25%.

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. Мы имеем все шансы, чтобы в этом или следующем туре мы могли открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона.

Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения МОЗ. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион", - рассказал Павелко в интервью телеканалу Футбол.

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Уже в следующем туре УПЛ на стадионы могут вернуться болельщики 2020-07-09 17:00 135
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